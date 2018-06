Noul sef al Politiei Romane, implicat in scandalul politistului care statea in genunchi

Ziare.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a cerut, in mai 2017, demisia sefului Serviciului Control din cadrul Politiei de Frontiera, Aurelian Miu , dupa ce in spatiul public au aparut fotografii in care acesta apare ingenuncheat in fata unei mese la care stau mai multi superiori "Din cercetarea preliminara, a reiesit ca acea fotografie a fost facuta dupa un eveniment de bilant, care a avut loc pe data de 13 februarie 2013. La acel eveniment au participat atat reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, cat si reprezentanti ai Directiei de Informatii si Protectie Interna de la acel moment. Acea fotografie nu a fost in contextul unui ritual, ci a reiesit ca acel ofiter de politie de frontiera nici nu a avut vreo aprobare de la sefi ca sa faca un asemenea gest", a declarat, la acea vreme, ministrul Dan. Carmen Dan a mai spus ca din cercetari nu reiese clar daca era de fata si Ioan Buda , seful Politiei de Frontiera la acea data, dar "se pare ca ar fi fost prezent la acel eveniment"."Este foarte posibil ca fotografia sa fi fost facuta pe o filmare, inregistrare pe o camera video care se afla pe terasa etajului 6. Eu nu am vazut nicio filmare, iar din informatiile pe care le am in acest moment, datele inregistrate pe filmari se pastreaza 30 de zile", a explicat ministrul.La masa in fata careia a fost fotografiat politistul stand in genunchi se aflau la acel moment, potrivit informatiilor din spatiul public, Gelu Oltean, fost sef al serviciului de informatii al Ministerului de Interne, Ioan Buda, fost secretar de stat al MAI si seful Politiei de Frontiera, Marcel Ardelean, seful Directiei de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei, dar si alti politisti. Scena ar fi avut loc la ultimul etaj al sediului central al Politiei de Frontiera.