O achizitie de 900.000 de euro invaluita in mister: Politia Romana isi ia drone, dar nu spune nici cate, nici pentru ce

Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a lansat, pe 1 august, o licitatie prin intermediul careia isi cauta furnizori de drone. Potrivit documentatiei postate pe Sicap , IGPR vrea sa cumpere,In limba engleza, aceste sisteme sunt cunoscute ca unnamed aerieal systems (UAS).Fiecare dintre sistemele UAS ar urma sa fie alcatuit, din intelegerea noastra, din cel mult 3 drone, numite unnamed aerial vehicles (UAV) . In plus, sistemele ar urma sa aiba statii de control de la sol al dronelor, dar si cate un terminal de date, care sa capteze informatii criptate de la UAV-urile aflate in zbor. Mai mult chiar, fiecare sistem ar urma sa vina insotit de cate un generator de tensiune, dar si de echipamentele pentru realimentare si mentenanta.La randul lor, dronele - care ar putea ajunge, fiecare, la o greutate de aproape 15 kg - ar urma sa aiba capacitatea de a zbura la 3.000 de metri si de a ramane in aer cel putin cate 50 de minute continuu. In plus, parte dintre drone ar urma sa fie dotate cu camere video cu termoviziune si camere care sa filmeze si in infrarosu (in intuneric - n.red.) . Nu in ultimul rand, camerele dronelor ar trebui sa mareasca de pana la 30 de ori o imagine captata si sa transmita materialele video inregistrate HD de la 5 km distanta.Mai multe puteti afla consultand fisa in care sunt inscrise performantele tehnice pe care IGPR le asteapta de la viitoarele sale sisteme de drone:Ceea ce am inteles noi consultand documentatia este ca IGPR vrea sa dea aproape un milion de euro pe drone. Cate anume va cumpara (ar putea fi doar 3, dar ar putea fi si 9, din intelegerea noastra - n.red.) si cat de performante vor fi ele nu ni s-a parut ata de clar.In consecinta, am solicitat in scris aceste raspunsuri de la IGPR. Din pacate, insitutia s-a multumit sa ne informeze ca. Cu alte cuvinte, daca n-am inteles documentatia, n-avem decat sa o recitim pana o pricepem!Prea putin lamuriti de acest raspuns al Politiei Romane, i-am cerut parerea lui Octavian Isaila, fondatorul Institutului de Training, Studii si Cercetari pentru Sisteme de Vehicule fara Pilot din Romania.Iata ce a declarat specialistul pentru, a declarat Octavian Isaila.Specialistul citat deapreciaza, insa, ca exista si o serie de alte aspecte legate de licitatie care merita atentie., a mai explicat expertul consultat deLa ce tip de misiune ar urma sa foloseasca Politia Romana aceste drone? Poate ca ne pregatim pentru asalturi urbane sau poate ca trupele speciale ale Politiei Romane vor doar sa se antrezene si sa tina pasul cu colegii din alte state, in care fortele de ordine folosesc deja drone...In documentatia licitatiei se mentioneaza doar caCe inseamna, mai exact, acest lucru? Poate ca dronele vor zbura si pe deasupra oraselor sau a zonelor foarte aglomerate. Sau poate ca vor fi folosite doar in locuri izolate. IGRP ne-a raspuns tot in doi peri si la aceasta intrebare., a transmis IGPR la solicitareaIn aceste conditii, ramane sa aflam de pe platformele de licitatii publice ce fel de drone isi va cumpara IGPR si cine i le va furniza, contra uriasei sume de 900.000 de euro!