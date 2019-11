O acrobata a unui circ a cazut in timpul spectacolului, la Hunedoara. Franghia s-a desprins din tavan

Ziare.

Intr-o inregistrare video care circula pe Internet se poate vedea cum, in momentul in care tanara ajunge la o inaltime considerabila fata de sol, franghia care o sustinea se desprinde cuc totul din punctul in care era prinsa in tavan si fata cade. Se aud apoi tipetele de durere ale tinerei. La spectacol erau prezenti si numerosi copii.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, politistii au intocmit duminica dosar penal, dupa ce sambata, in jurul orei 15:30, a avut loc un accident la un circ din Budapesta care sustinea reprezentatii in Hunedoara."Politia Municipiului Hunedoara a intocmit dosar penal de vatamare corporala din culpa, dupa ce o acrobata a cazut si s-a ranit in timpul unui spectacol de circ ce a avut loc in Hunedoara. Cercetarile se fac sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Hunedoara. Acrobata are 19 ani, cetatean maghiar, de la un circ din Budapesta. A fost internata la Spitalul Municipal Hunedoara cu politraumatism prin cadere", au transmis reprezentantii IPJ Hunedoara.Politistii continua cercetarile in acest caz.