O adolescenta rapita din Huedin a fost salvata de politisti in Bucuresti, dupa ce a apelat 112

O tanara de 17 ani a fost rapita din Huedin de un proxenet care a obligat-o sa intretina relatii sexuale cu diverse persoane, conform clujust.ro Victima, Antonia, era tinuta intr-o casa din zona Garii de Nord, iar vineri a reusit sa sune la 112 si sa spuna ca este sechestrata. Fata a mentionat zona in care se afla.Astfel, au fost sesizati politistii Sectiei 3, carora dispeceratul Sistemului national de apeluri de urgenta 112 le-a pus la dispozitie o imagine cu raza de acoperire din momentul in care fata a sunat.In cel mai scurt timp, trei echipe de judiciaristi au plecat pe teren, pentru a o cauta pe Antonia, in baza datelor furnizate de aceasta si a informatiilor de la dispecerat.Politistii au ajuns la o adresa de pe strada Mircea Vulcanescu, la o curte comuna, in care se aflau noua imobile.Acestia au cautat in toate casele pana cand victima a fost gasita, la fel si barbatul care o tinea captiva.