O batrana din Vaslui a sunat la 112 si a spus ca nu are ce manca. Politistii i-au cumparat alimente

"Astazi, in Sambata Mare, ultima zi din Postul Pastelui, politistii din orasul Murgeni au facut cinste uniformei pe care o imbraca, ajutand o batrana de 73 de ani, din Epureni, judetul Vaslui", transmite Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui.Sambata, in jurul orei 12.00, bunica Maria a sunat la 112 si a cerut ajutorul autoritatilor: "Sunt singura, nu am familie, sunt abia iesita din spital si nu mai am ce manca!"."Intrucat in aceasta perioada dificila, cei in etate sunt si cei mai afectati, politistii au facut un gest de omenie, cumparandu-i batranei diverse alimente, incercand astfel sa ii faca acesteia sarbatorile mai frumoase. A strans fiecare cat a putut, au mers la magazin si au cumparat pentru batrana alimente (orez, ulei, faina, fructe, legume, conserve, cozonaci, paine, carne si oua)", anunta sursa mentionata.Ionut, un tanar agent de la ordine publica, a fost desemnat sa-i ofere batranei alimentele necesare, alaturi de urari de sanatate si fericire."Emotionata de gestul politistilor, bunica Maria le-a multumit acestora pentru bunavointa lor si le-a transmis, la randul ei, urari de sanatate, noroc si putere de munca", conchide sursa citata.