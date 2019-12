O bunica a sunat la politie ca i-a disparut nepotul, dar ...il vanduse unui cioban pe o capra si niste bani

Ziare.

Dupa mai multe cautari, politistii l-au gasit pe baiat la o stana unde era pus sa lucreze in conditii foarte grele, arata Vremea Noua In momentul in care a sunat la politie, femeia era sub influenta bauturilor alcoolice.Oamenii legii au aflat ca, in realitate, femeia il daduse pe copil unui cioban din comuna Coroiesti, judetul Vaslui, pentru a munci. In schimbul baiatului, bunica a primit o capra si niste bani. Dupa o luna, femeia s-a razgandit si a vrut mai multi bani, insa ciobanul nu a vrut sa ii dea. Femeia l-a amenintat pe acesta ca va anunta Politia ca a furat copilul.Politistii l-au luat pe copil si l-au dus la Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Copilului Abuzat, Neglijat si Exploatat Barlad, din cadrul Protectiei Copilului Vaslui.Aici, baiatul a povestit ca era pus sa munceasca in conditii inumane. Mai mult, ca sa nu ii fie frig, ciobanul il punea copil sa bea tuica.