O comisie MAI va analiza modul in care s-a gestionat incidentul din Piata Constitutiei

"Avand in vedere evenimentele petrecute in ultimele 48 de ore in Piata Constitutiei,secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica al MAI a dispus ca o comisie formata din specialisti ai Corpului de Control al MAI si ai structurilor de control din IGPR si IGJR sa inceapa o verificare privind modul de gestionare a ordinii si sigurantei publice in zona respectiva a Capitalei, pentru prevenirea unor astfel de evenimente", se arata intr-un comunicat al MAI.Sursa citata mentioneaza ca Piata Constitutiei este un loc de atractie turistica, un punct de intalnire al tinerilor, data fiind vecinatatea cu Palatul Parlamentului, o zona in care in mod frecvent au loc spectacole sau aniversari, iar acest perimetru necesita implicit o atentie sporita din partea fortelor de ordine publica."Verificarea dispusa va avea in vedere evaluarea managementului activitatii de ordine publica exercitat la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, pentru dimensionarea dispozitivului de ordine publica, de natura a asigura siguranta stradala si protectia cetatenilor, dar si cauzele si imprejurarile care au condus la producerea acestor evenimente", se mai arata in comunicatul MAI.Purtatorul de cuvant al Politiei Municipiului Bucuresti, Diana Sarca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca pe data de 29 septembrie, in jurul orei 22.30, politistii au fost sesizati prin apel 112, de un conflict, intre mai multe persoane, pe raza sectorului 5, in Piata Constitutiei, iar la fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje de politie de pe raza sectorului 5, precum si ale Brigazii Rutiere. In urma conflictului un barbat a fost ranit, iar ulterior a murit din cauza ranilor suferite. Trupul neinsufletit a fost dus la morga pentru efectuarea necropsiei.Celalalt barbat implicat in conflict a fost ranit, suferind un traumatism la nivelul capului si primind ingrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind dus la audieri."A fost efectuata, pe parcursul noptii, cercetarea la fata locului, care a fost reluata in aceasta dimineata si continua si la acest moment. In perimetrul cercetat a fost gasit si ridicat un tub cartus, cel mai posibil cu gaz, un incarcator gol, posibil pentru acelasi tip de pistol cu gaze si obiecte contondente. Pe parcursul noptii au fost audiate mai multe persoane, iar audierile continua", a afirmat Diana Sarca.Ea a mai spus ca din primele date rezulta ca persoanele implicate, pe fondul unui conflict mai vechi, s-ar fi intalnit in acest spatiu, iar la un moment dat discutiile au degenerat.Anchetatorii au descoperit camere de supraveghere in zona si analizeaza imaginile surprinse de dispozitivele de supraveghere.In cauza sunt audiate mai multe persoane pentru a se stabili desfasurarea intregului eveniment, a mai spus Diana Sarca.Cauza a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.