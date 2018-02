O familie de bucuresteni a tras o sperietura zdravana, dupa ce mascatii au intrat peste ei dintr-o greseala

Ziare.

com

Intamplarea s-a petrecut joi, transmite Realitatea TV.Astfel, oamenii sustin ca, din neant, mascatii le-au spart usa si i-au bruscat. Mai mult, victimele, printre care si doi batrani de peste 70 de ani, spun ca nu vor lasa incidentul sa treaca nepedepsit si vor face plangere penala.La scurt timp a venit si reactia Politiei Prahova, care a facut perchezitia in Capitala."La data de 15 februarie 2018, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare in baza unui mandat emis de catre judecatorul de drepturi si libertati, cu respectarea prevederilor Codului de Procedura Penala", se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de IJP Prahova, citat de presa locala "La adresa indicata in mandat, dupa ce au sunat la usa, conform procedurii, politistii au incercat patrunderea in locuinta prin fortarea usii de acces, dar, in acelasi timp, persoanele aflate in interior au raspuns si au deschis calea de acces. In urma identificarii persoanelor aflate in locuinta si a primelor verificari in cauza, s-a stabilit ca acestea nu au legatura cu dosarul penal aflat in cercetare, astfel ca nu s-a continuat activitatea procedurala de perchezitie", au adaugat politistii prahoveni, care au mai spus ca pana acum nu li s-a depus nicio plangere pe aceasta tema.Riegler Cornel, proprietarul locuintei respective, este profesor de istorie. El a povestit ca fortele de ordine cautau o alta persoana, o femeie, pe nume Angelica, de 29 de ani, care acum 15 ani cineva ii facuse buletin la adresa respectiva. "Nu a locuit niciodata aici. Politia a mai cautat aceeasi persoana, acum 5 ani, 10 ani si acum un an", a povestit acesta, potrivit StirileProTV.ro El a mai spus ca se va adresa instantei.