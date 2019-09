O fata de 11 ani din Dambovita a disparut cand se intorcea de la scoala. E cautata cu elicopterul si drone

Ziare.

Fata locuia la o jumatate de ora de mers pe jos de scoala si a terminat cursurile vineri la 17:00. Mama sa a povestit, la Antena3, ca o astepta la poarta, insa cand a vazut ca s-a facut 17:30 si nu a ajuns a luat bicicleta si a plecat spre scoala, unde colegi de-ai fetei i-au spus ca a plecat imediat dupa ore, asa ca a sunat la 112.Politistii s-au mobilizat si au cautat-o intreaga noapte, inclusiv cu ajutorul cainilor de urma, insa fara succes. Oamenii legii au refacut si traseul copilei, cu ajutorul camerelor de supraveghere.Astfel au observat ca ea nu s-a abatut de la drumul spre casa, insa acoperirea video a traseului se termina cu aproximativ 300 de metri. In apropierea acestei portuni se afla si un lan de porumb, astfel ca sambata a fost chemat in ajutor si un elicopter, dar si mai multe drone.Potrivit IPJ Dambovita, in momentul disparitiei fata era imbracata cu blugi albastri, o bluza cu maneca lunga de culoare gri si pantofi sport de culoare neagra cu rosu. Fata are 1,50 m inaltime, aproximativ 45 de kilograme greutate, ochi caprui si par lung, castaniu.Persoanele care pot oferi informatii sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la 112.