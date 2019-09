O fata de 11 ani e data disparuta in Sectorul 3: Politia cere autorul bucurestenilor

Ziare.

com

Conform unui comunicat de presa transmis de Politia Capitalei sambata, minora disparuta se numeste Roberta Maria Magdalena Dumitru, are 11 de ani si urmatoarele semnalmente: inaltime: 1,60 m, greutate 95 kg, ten creol, fata ovala, par visiniu, drept, de lungime medie, ochi negri.Deasupra genunchiului drept are doua cicatrice reprezentand doua inimi.La data disparitiei era imbracata cu un tricou alb cu maneca scurta, pantaloni de trening gri, iar in picioare avea adidasi negri.Cei care au vazut-o sau pot oferi detalii sunt rugati sa anunte Politia Capitalei, apeland numarul unic de urgenta 112.