O femeie a fost impuscata in cap pe strada, din greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar

Surse judiciare au declarat ca incidentul s-a produs vineri seara, cand un echipaj rutier din cadrul Politiei Reghin a efectuat semnal regulamentar de oprire unui sofer aflat in trafic . Acesta nu a oprit, insa, continuandu-si deplasarea.Astfel, politistii rutieri au pornit in urmarirea masinii, care a fost data in consemn colegilor aflati in directia spre care se indrepta fugarul.In zona localitatii Alunis politistii au identificat din nou autoturismul si au efectuat din nou semnal regulamentar de oprire, dar nici de aceasta data soferul nu s-a conformat.Prin urmare, un politist a efectuat foc de arma asupra autoturismului, insa, in urma uzului de arma, un glont a lovit, in zona capului, o femeie de 59 de ani, din localitatea Alunis, care se afla in zona, ca pieton.Sursele citate arata ca in acel moment oamenii legii au abandonat urmarirea autoturismului si i-au acordat primele ingrijiri femeii, solicitand si interventia unei ambulante la fata locului.Femeia a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente Mures, fiind apoi transferata la Spitalul Clinic Judetean Cluj- Clinica de Neurochirurgie.Soferul fugar a fost oprit in localitatea Rastolita si au fost aplicate masurile legale.In acest dosar, politistii fac cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor care au dus la producerea incidentului.Sursele citate au declarat ca politistul care a ranit-o pe femeie are 48 de ani.