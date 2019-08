O femeie a fost luata cu forta de o masina din fata de la Intercontinental. Reactia Politiei, dupa un viral pe Facebook

Ziare.

Masina si persoanele implicate au fost depistate de politistii de la sectia 18, dar victima nu doreste sa depuna plangere. Precizarile vin dupa ce femeia care a sunat la 112 a povestit pe Facebook ca a fost nevoita sa explice de mai multe ori ce s-a intamplat si a durat o ora si 20 de minute pana a putut pleca de la fata locului."Ieri, 12 august 2019, la ora 22:10, prin apel 112, o femeie a sesizat faptul ca a fost martor la momentul in care, in zona centrala a municipiului, o femeie a fost urcata cu forta intr-un autoturism.Cazul a fost preluat de Politia Sectorului 2, fiind directionate echipaje la fata locului. In 12 minute (conform evidentelor electronice), pe baza datelor oferite de persoana care a sunat la 112, datele referitoare la autoturism au fost transmise catre echipajele aflate in teren si catre unitatile de politie limitrofe municipiului", a transmis, marti, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca a fost stabilit parte din traseul autoturismului si a fost identificat proprietarul acestuia, iar in urma discutiilor cu detinatorul autoturismului a fost stabilit si utilizatorul acestuia."Cercetarile au condus la identificarea persoanelor aflate in autoturism, atat a celor doi barbati, cat si a femeii. Cei in cauza au fost depistati de catre politisti din cadrul Sectiei 18, de unde au fost preluati de cei care au in instrumentare cauza, avand in vedere, ca din cursul serii, cercetarile au fost declansate sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal", a mai transmis Politia Capitalei.Precizarile politistilor vin dupa ce femeia care a sunat la 112 a povestit pe Facebook cum a fost singura care a reactionat cand a vazut cum tanara este trasa de par si urcata cu forta in masina."Inainte cu 3-4 secunde de poza asta, individul care urca in masina taagea o fata de par si o impingea in masina, fara voia ei, in spate la Intercontinental. Lume pe strada, nimeni nici macar nu a strigat la el sa o lase, daramite sa intervina. Am reusit sa fac poza asta. M-a injurat, a incercat sa vina dupa mine, dar a renuntat", a scris femeia pe Facebook.Apoi, martora explica modul in care s-a derulat discutia cu operatoarea de la 112 si cu politistii."Am sunat imediat la 112. Am povestit intamplarea operatoarei. Apoi politistului. Le-am zis ca am si poza. La un sfert de ora, cand mergeam spre casa, m-au sunat sa revin la "locul faptei". Era deja 10.20 seara. Ma intorc. Astept 20 de minute. Politistul din centrala daduse numarul meu gresit, iar echipele de pe teren treceau pe langa mine, dar nu opreau, desi eram pozitionata fix unde stabilisem cu ei. Intr-un final, ajung 3-4 jandarmi si vreo 4 politisti. Reiau povestea. Imi iau datele de pe buletin. Incep sa discute prin statie de ce sectie tine zona respectiva. Imi zic sa astept alt coleg. Vine. Ii povestesc si lui. Se uita nedumeriti la ce camera putea prinde scena - in centrul Bucurestiului, la Universitate!!!Imi zic sa astept sa vina si 'grupul operativ'. Vine un pustan de maximum 23 de ani. Ii povestesc si lui. Imi spune sa tin telefonul aproape ca maine s-ar putea sa ma sune sa vin sa dau o declaratie. La Sectia 1. Sau la 6. Nu se stie inca sigur. Intre timp s-a facut ora 23.20.Chem pe cineva sa ma duca acasa cu masina pentru ca era foarte putin probabil sa mai prind transportul public. O ora si 20 de minute. In Bucuresti, capitala Romaniei", a mai scris femeia pe Facebook.Povestea s-a viralizat, strangand deja peste opt mii de distribuiri si sute de comentarii.