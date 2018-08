O femeie a vrut sa isi scoata ilegal copilul din tara: L-a ascuns sub bancheta masinii, iar acum e cercetata de politie

Ziare.

Conform unui comunicat remis sambata de IGPF, incidentul a avut loc vineri dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, jud. Satu Mare, unde "s-a prezentat pe sensul de iesire din tara, calatorind ca pasager intr-un microbuz marca Volkswagen, o femeie, cetatean roman, in varsta de 30 de ani, domiciliata pe raza judetului Sibiu"."La controlul efectuat asupra microbuzului, politistii de frontiera au descoperit ascuns sub bancheta din spate, acoperit cu o patura, un baiat, in varsta de 5 ani.Din primele verificari, s-a constatat faptul ca minorul este fiul pasagerei. La cercetari aceasta a declarat ca intentiona sa ajunga cu baiatul in Polonia, unde a mentionat ca are un loc de munca, dar ca nu avea documente de calatorie pentru acesta fapt pentru care l-a ascuns sub bancheta pentru a incerca sa iasa cu el din tara", se mai arata in comunicatul postat pe siteul IGPF.Calatoria mamei si a copilului a fost intrerupta, iar politistii fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de "participatie improprie la trecerea frauduloasa a frontierei de stat", la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun, arata sursa citata.C.B.