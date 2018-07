O femeie din Arges, pasagera intr-o masina urmarita in trafic, a fost impuscata din greseala de politisti

Ziare.

Reprezentantii Politiei Arges au declarat, miercuri dimineata, ca politistii Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului, care se aflau in misiune in comunei Barla, au vrut sa opreasca un autoturism care circula pe DJ 679, din directia Barla catre Harsesti.Soferul nu a oprit la semnal si a continuat deplasarea catre comuna Harsesti. Astfel, oamenii legii au urmarit masina si au tras mai multe focuri de arma pentru a-l determina pe sofer sa opreasca."Intrucat existau indicii ca barbatul ar conduce autovehiculul sub influenta bauturilor alcoolice, politistii au pornit in urmarirea autoturismului, avand semnalele luminoase si acustice in functiune.Acestia au somat din nou conducatorul auto sa opreasca prin sistemul de amplificare audio al autospecialei. Dupa efectuarea somatiilor legale pentru imobilizarea autovehiculului, unul dintre politisti a executat doua focuri de avertisment in plan vertical si inca patru asupra autoturismului", arata sursa citata.Autoturismul a fost oprit pe raza comunei Harsesti, iar conducatorul auto imobilizat. Ulterior, politistii au constatat ca o femeie de 31 de ani, pasagera in autoturism prezenta o rana impuscata.Managerul Ambulantei Arges, Marian Hiru, a declarat, la randul sau, ca femeii nu i-a fost pusa viata pusa in pericol, aceasta fiind transportata la Spitalul Judetean de Urgente Pitesti."Nu este viata pusa in pericol. Glontul a intrat si a iesit, leziunea fiind in zona toracelui. Exista suspiciunea ca a ricosat dintr-o coasta. A fost dusa la spital", a precizat Hiru.Focurile de arma au fost executate intr-o zona fara locuinte situata intre comunele Barla si Harsesti.Soferul care nu a oprit la semnal a fost amendat, i-a fost retinut permisul si i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru conducere a unui autovehicul sub influenta alcoolului.