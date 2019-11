O femeie din Bucuresti, condamnata la 17 ani de inchisoare, a fost prinsa in Spania

Ziare.

com

Potrivit Politiei Romane, femeia de 41 de ani a fost condamnata la 17 ani de inchisoare pentru complicitate la infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire, respectiv complicitate la infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal daca pentru eliberarea persoanei se cere sa se indeplineasca un anumit act.Faptele au fost comise, potrivit anchetatorilor, in anul 2000, impreuna cu un barbat si o femeie.Anchetatorii au transmis ca, in noiembrie 2000, femeia de 41 de ani din Bucuresti, impreuna cu o alta femeie, ambele in calitate de complice, si cu un barbat, au lipsit de libertate un barbat, si, prin violenta, l-au determinat sa-si vanda locuinta.In urma violentelor la care a fost supus, acesta a decedat. De asemenea, in cursul lunii decembrie a aceluiasi an, aceleasi trei persoane au lipsit de libertate un alt barbat, cu acelasi scop, de a-l determina sa-si vanda locuinta.Pentru ca era de negasit, Tribunalul Bucuresti a emis pe numele femeii un mandat european de arestare, ea fiind prinsa in cele din urma si arestata in Spania.Ea a fost data in urmarire internationala, prin Biroul National Interpol Bucuresti, fiind introdusa, pe numele acesteia, o alerta si in Sistemul de Informatii Schengen.