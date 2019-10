O femeie a fost saltata din greseala de politisti. Cautau un barbat de la o alta adresa

Ziare.

com

Oamenii legii cautau un barbat de pe bulevardul Constructorilor, insa au ajuns pe strada Constructorilor, aflata in alta zona din Timisoara, arata Observator TV.La adresa respectiva se afla o femeie, patron al unui amanet. Femeia nu avea acte la ea, iar politistii au insistat sa ii insoteasca."Le-am spus ca nu am buletinul la mine si au considerat ca trebuie sa ma ia pe sus, cu forta, sa ma imbranceasca si sa ma scoata afara din propria mea casa. Am zbierat la ei si am zis ca va dau o copie de buletin, mi-au dat drumul si le-am zis ca sun la 112, bineinteles ca unul dintre politisti din patrula numarul 2 m-a amenintat daca sun la 112 vei lua amenda si pentru ca ai apelat 112", a declarat femeia.Pana la urma, situatia s-a lamurit, dar femeia a spus ca ii va da in judecata pe politisti.