O femeie politist din Capitala s-a impuscat in picior

Femeia fusese chemata printr-un apel la 112 sa intervina la o locuinta de pe bd. Ion Mihalache in care se banuia ca are loc un furt, informeaza Observator TV.Inainte de a intra in locuinta, agentul a armat pistolul avand in vedere ca usa era intredeschisa.In interior oamenii legii au gasit doar un caine.Cand agenta a vrut sa bage pistolul inapoi in teaca, acesta s-a descarcat. Femeia s-a impuscat in coapsa si a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la spital.