O femeie urmarita international de autoritatile din Austria a fost prinsa la Buzau

Potrivit sursei citate, politistii au pus in executare mandatul de aducere emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si dupa ce persoanei in cauza i s-a adus la cunostinta semnalarea introdusa pe numele sau in Sistemul Informatic Schengen, aceasta a fost condusa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, unde a fost prezentata procurorului competent pentru solutionarea cauzei, fiind dispusa retinerea pentru o perioada de 24 de ore."Buzoianca a fost prezentata Curtii de Apel Ploiesti cu propunere de arestare preventiva in vederea predarii catre autoritatile judiciare din Austria, iar instanta de judecata a emis impotriva acesteia un mandat de arestare preventiva prin care s-a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 15 zile", a precizat IPJ Buzau.Femeia a fost incarcerata in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, a mai mentionat sursa citata.