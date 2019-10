"O fetita de 10 ani e data disparuta in Popesti Leordeni"

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Ilfov, Politia orasului Popesti Leordeni a fost sesizata, in mod direct, de parintii unei fete de 10 ani despre faptul ca aceasta a plecat in jurul orei 11.00 de acasa si nu s-a mai intors.Politistii din Popesti Leordeni, sprijiniti de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Serviciului Rutier, criminalisti si jandarmi au efectuat activitati specifice de cautare a minorei. De asemenea, au folosit si cainele de urma.Fata are 1,20-1,30 metri inaltime, par negru, lung pana la nivelul umerilor, prins in coada, ochi caprui.La momentul disparitiei era imbracata cu bluza alba cu inscriptia "New York", pantaloni negri si incaltata cu espadrile gri.Persoanele care pot oferi detalii despre persoana disparuta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie.