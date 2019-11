O fetita de 6 ani a disparut la Constanta. Politia cere ajutorul populatiei

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, politistii din cadrul Politiei Ovidiu au fost sesizati, marti, in jurul orei 19:00, cu privire la disparitia Denisei Cadrie Memet, in varsta de 6 ani.Fata a plecat de acasa singura, in jurul orei 18:00.Nu se cunosc obiectele de imbracaminte cu care fata a plecat de acasa, au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Cetatenii care pot furniza orice informatii in legatura cu aceasta persoana sunt rugati de politisti sa contacteze dispeceratul I.P.J. Constanta, tel. 0241.611364 int.20005.