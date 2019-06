O fetita de 7 ani a fost impuscata de politistii care urmareau contrabandisti de tigari in Maramures

Ziare.

Politistii l-au urmarit si au organizat si un filtru, insa soferul nu a oprit, a accelerat si a luat-o pe un teren viran incercand sa scape de politie, potrivit Digi24. Masina insa avea geamuri fumurii si politistii nu stiau ca in spate se aflau 3 minori, 2 fetite si un baiat.Oamenii legii au tras 5 focuri de arma in plan vertical si in masina, iar unul dintre gloante a lovit-o pe fetita de 7 ani in laba piciorului.Ulterior, suspectul a abandonat masina si copiii si a fugit. Politistii i-au gasit, iar fetita ranita a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital.Barbatul a fost prins ulterior intr-o livada si este acum cercetat de politisti. El risca pana la 15 ani de inchisoare.