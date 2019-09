Fetita de 8 ani disparuta din Buzau e cautata de peste 100 de politisti, 30 de jandarmi, drone si un elicopter

UPDATE

Copila a plecat la ora 17:00 catre un camp unde cosea bunicul sau, aflat la 500 de metri de casa, si nu a mai revenit. Politistii cer ajutorul oamenilor pentru gasirea fetei.Fata ar fi pornit intr-o zona de faneata, unde cosea bunicul sau, insa trebuia sa traverseze o portiune de padure pentru a ajunge la el.O cheama Ploscaru Nicoleta si are o inaltime de 120 de centimetri, greutate 30 de kilograme, par saten, prins in coada, ochi caprui, ten deschis, fata ovala.La momentul disparitiei, fata era imbracata cu un tricou de culoare alb, pantaloni negri lungi tip colant si pantofi sport, rosu cu negru."Persoanele care pot oferi informatii despre locul in care aceasta se afla sunt rugate sa apeleze numarul de urgenta gratuit 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de Politie", au transmis politistii din Buzau.Fetita nu a fost gasita inca, desi cautarile s-au desfasurat pe tot parcursul noptii trecute, autoritatile stabilind ca un elicopter sa survoleze zona.In zona a fost ridicata si o drona, dar copila nu a fost descoperita.Sambata dimineata, echipajele de cautare au fost suplimentate. Astfel, copila este cautata acum de peste 100 de politisti, 30 de jandarmi, localnici, de parintii si rude.In plus, la Buzau sunt asteptati gruparea mobila de la IJJ Ploiesti, dar si caini de urma, altii decat cei deja folositi, care vor fi adusi din Vrancea.