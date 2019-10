O minora de la un centru de plasament din Lugoj, data disparuta: A plecat de la scoala si nu s-a mai intors

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Timis, remis sambata, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 16 ani, din Lugoj, vineri seara, in jurul orei 20.00."La data de 04 octombrie a.c., MAJLAT RAMONA ar fi plecat de la scoala in jurul orei 13.00 fara a se mai intoarce la Centrul de Plasament din Lugoj. Semnalmente: inaltime 1.60 m, par lung saten, ochii caprui, fata rotunda. La data disparitiei purta o bluza roz, pantaloni negri tip blug si incaltaminte sport alba", se arata in comunicat.Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana disparuta este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenta 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie