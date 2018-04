O nava a Politiei de Frontiera, in misiune timp de trei luni pe Marea Egee

Ziare.

Nava are la bord 26 de politisti de frontiera.Potrivit Garzii de Coasta, Politia de Frontiera Romana va participa la Operatiunea Comuna "Poseidon 2018", organizata de Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX, cu nava maritima de patrulare si interventie MAI 1103 din cadrul Garzii de Coasta, care va fi detasata in Marea Egee timp de trei luni.Nava respectiva a plecat in misiune pe data de 29 aprilie, de la sediul Grupului de Nave Mangalia.Astfel, pana pe data de 2 august, Politia de Frontiera Romana va participa, conform angajamentelor asumate de Romania ca stat membru al UE, la misiunea "Poseidon 2018", organizata sub egida FRONTEX, prin detasarea navei maritime de patrulare si interventie MAI 1103- proiect P-157 din cadrul Garzii de Coasta.Operatiunea se va desfasura in Marea Egee timp de trei luni, nava maritima de patrulare si interventie si echipajul aflat la bord, format din 26 de politisti de frontiera, urmand sa execute misiuni individuale de patrulare, cercetare, de cautare si salvare, alaturi de celelalte state membre UE participante la misiune.De asemenea, in cadrul aceleiasi operatiuni comune, Politia de Frontiera va detasa in cadrul Centrului International de Coordonare - I.C.C. din Pireu un ofiter de legatura, care va mentine permanent legatura intre nava maritima detasata de P.F.R. pe teritoriul Greciei si Centrul Operational de Coordonare al I.G.P.F, precum si intre nava maritima si reprezentantii Sectorului Operatiuni Maritime din cadrul Agentiei Frontex.Obiectivul principal al Operatiunii Comune "Poseidon 2018" este de a oferi suport autoritatilor elene in supravegherea si controlul la frontierele maritime ale Uniunii Europene, precum si de cautare si salvare a persoanelor aflate in dificultate pe mare la frontiera externa a Uniunii Europene.