O politista a fost calcata de un motociclist beat cand a incercat sa il opreasca, la Navodari

"Astazi (duminica - n.r.), in jurul orei 03:00, un barbat de 41 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat - 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat, a condus o motocicleta pe DC 86, in localitatea Navodari, dinspre centrul orasului catre statiunea Mamaia, si cand a ajuns la sensul giratoriu din zona Kaufland nu a observat semnalul regulamentar de oprire efectuat de un politist din cadrul Serviciului Rutier care se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu, a pierdut controlul motocicletei si a lovit politistul. A rezultat vatamarea corporala usoara a colegei noastre, in varsta de 23 de ani, dar si a motociclistului", a precizat IPJ Constanta.Potrivit IPJ Constanta, motociclistului i s-a efectuat semnal de oprire regulamentar atat de catre politista, cat si de catre un alt agent de politie rutiera, ambii aflandu-se intr-un punct de control al traficului rutier impreuna cu alti colegi."In manevra sa de oprire, motociclistul a pierdut controlul motocicletei, a cazut pe carosabil si in deplasarea din inertie pe asfalt a lovit-o pe politista. Motociclistul se afla sub influenta bauturilor alcoolice (...), aspect care a favorizat modul defectuos in care a efectuat manevra de oprire", au mentionat reprezentantii IPJ.Sursa citata a aratat ca politista era echipata cu tinuta cu elemente reflectorizante specifice unui control al traficului rutier pe timp de noapte, iar zona accidentului era iluminata.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.