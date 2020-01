O politista din Bucuresti a ajuns la spital, dupa ce s-a rasturnat cu masina de serviciu

Ziare.

Potrivit Brigazii Rutiere, joi, in jurul orei 9:20, o autospeciala de Politie, condusa de un barbat de 51 de ani, circula pe Soseaua Progresului cu semnalele luminoase si acustice in functiune, iar la intersectia cu Str. Nasaud s-a ciocnit cu doua autovehicule.O politista de 21 de ani, pasager, a primit ingrijiri medicale, ulterior fiind transportata la Spitalul Universitar, cu rani usoare la prima vedere.Ca urmare, traficul a fost retrictionat pe banda 1 pe strada Nasaud.In acest caz se fac cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier.Saptamana trecuta, la Satu Mare, o alta politista s-a rasturnat cu masina plecata in misiune si s-a ales cu dosar penal