O politista din Vaslui s-a saturat de "pulifricii" care spun ca-i platesc salariul: Arata gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica!

pulifricii astia care fac afirmatia ca imi platesc mie salariul

iti arata gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica

Reactia IPJ Vaslui

Cine e Maria Chetran

Ziare.

com

Politista este din Husi si a facut postarea ofensatoare pe 1 august. Intre timp, si-a suspendat contul de Facebook, iar sefii sai de la IPJ Vaslui au declansat o ancheta.Iata ce scria pe Facebook subofiterul Maria Chetran:Sefii politistei au deschis o ancheta si sustin ca nu tolereaza acest gen de limbaj la angajatii lor."Cu privire la mesajul postat de catre colega noastra pe o retea de socializare, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui a dispus verificari, intrucat nu se poate tolera un astfel de limbaj si de comportament din partea unui politist, care isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in spijinul comunitatii", a declarat Silvia Manta, responsabil mass-media din cadrul IPJ Vaslui, pentru Adevarul Pe langa statutul de subofiter de politie, Maria Chetran este casatorita cu un politist de frontiera.In plus, ea este o bloggerita foarte activa pe zona de viata sanatoasa, facand parte din echipa Mirelei Retegan."Numele meu este Maria Chetran, am 38 de ani, sunt politista in municipiul Husi, judetul Vaslui, si am fost grasa. Acum ma tratez. Am inceput o lupta cu kilogramele acum 11 luni, pornind de la 101 kilograme, cand am descoperit-o pe Mirela Retegan si grupul creat de ea", scria, in urma cu un an, politista din Husi pe blogul Fix la fix.Citeste mai multe articole ale politistei Amintim ca Politia a cersit review-uri de 5 stele, iar purtatorul de cuvant ne trimite sa cerem ajutor la popi si rude . Ulterior, Politia Romana a sters sectiunea de review-uri, dupa zeci de mii de recenzii negative