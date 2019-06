O politista locala din Oradea, surprinsa cu picioarele pe birou si ochii in telefon la serviciu

Ziare.

In plus, aceasta avea si picioarele pe birou.Oradeanul, Alex Catana, a povestit pe Facebook ce s-a intamplat, unde a si atasat o fotografie cu femeia."Consiliul Local al Municipiului ORADEAServiciul Public Comunitar Local de Evidenta a PersoanelorAdresezi politicos o intrebare, se raspunde sec 'uita-te pe lista' fara a ridica ochii din telefon ramanand in continuare cocotata cu picioarele pe birou. #politialocala", a scris barbatul pe reteaua sociala.Incidentul a avut loc miercuri.Pana acum, postarea barbatului a strans 300 de like-uri si cateva zeci de distribuiri.Seful SPCLEP Oradea, Nicoleta Cherei, a declarat pentru Bihoreanul ca a aflat despre caz de pe Intrernet."Am fost la o sedinta in Primarie, iar cand am revenit la birou m-a sunat cineva sa imi spuna ce imagini circula pe internet. Politista nu este angajata serviciului, asa ca atunci cand am primit fotografia am transmis-o mai departe sefilor sai care ii evalueaza activitatea", a precizat Cherei.De asemenea, sefii politistei s-au declarat nemultumiti de atitudinea ei."Conducerea Politiei Locale Oradea dezaproba ferm orice conduita a politistilor locali care poate sa aduca atingere imaginii institutiei. Imaginile aparute in mediul online si conduita politistului local in cauza vor fi analizate in vederea antrenarii raspunderii disciplinare daca va fi cazul", a spus directorul adjunct al Politiei Locale, Ioan Galut.