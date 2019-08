O prietena a Luizei Melencu, amenintata cu amenda de politisti. Sunase la 112 dupa ce fostul prieten a devenit agresiv

Ziare.

Fata spune ca a sunat de doua ori atunci la 112, intrucat dupa o ora nu venise niciun echipaj de politie, iar cand au ajuns politistii i-au spus ca o pot amenda.Reprezentantii Politiei Judetene Dolj au anuntat, luni, ca la Postului de Politie Diosti este in lucru un dosar de violare de domiciliu si amenintare."Referitor la informatiile aparute in spatiul public, cu privire la cele sesizate de o tanara de 16 ani, din Diosti, in prezent, la nivelul Postului de Politie Diosti se afla in lucru un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu si amenintare. Plangerea a fost depusa impotriva unui tanar de 22 de ani, din aceeasi localitate, care la data de 4 iulie ar fi patruns in locuinta celei in cauza si ar fi amenintat-o cu acte de violenta", au precizat reprezentantii Politiei Dolj.Ei au precizat ca, in acest caz, conducerea Politiei Judetene a trimis o echipa la Postul de Politie Diosti pentru a verifica atitudinea pe care ar fi avut politistii in cazul plangerii facute de tanara respectiva."Avand in vedere faptul ca au fost semnalate si alte aspecte referitoare la conduita politistilor care au intervenit la eveniment, in cauza, conducerea inspectoratului a dispus deplasarea la Postul de Politie Diosti a sefului de sectie si a unei echipe de control, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, care va verifica toate aspectele sesizate. Urmeaza ca, in functie de rezultatul verificarilor, sa fie dispuse masurile legale", arata sursa citata.Totodata, Politia Dolj precizeaza ca la nivelul institutiei au fost realizate in mod constant instruiri cu privire la modul de interventie la evenimente."Comportamente precum cele prezentate nu sunt tolerate la nivelul institutiei noastre, urmand a fi dispuse masuri drastice, in situatia in care acestea se adeveresc", au mai spus reprezentantii Politiei Judetene Dolj.Potrivit Libertatea.ro, Izabela Bira, o prietena a Luizei Melencu, fata disparuta in aprilie despre care Gheorghe Dinca sustine ca a ucis-o, s-a despartit recent de prietenul ei, pe motiv ca devenise gelos si o batea, iar acesta ii transmite amenintari, inclusiv cu moartea.In 4 iulie, el ar fi intrat in curtea locuintei fetei, inarmat cu un par si un briceag, insa nu a reusit sa sparga usa si a fugit atunci cand a vazut ca Izabela nu era singura, ci cu varul ei si sotia acestuia.Fata a sunat la 112, dar sustine ca nici dupa o ora nu venise vreun echipaj de Politie, astfel ca a sunat din nou la 112. Ulterior, cand au ajuns politistii, acestia i-ar fi reprosat ca a sunat de doua ori, spunand ca o pot amenda.