O retea de proxeneti din Constanta a fost destructurata: 6 tinere au fost salvate, 10 persoane retinute

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al DIICOT , in perioada 2017 - august 2019, inculpatii au recrutat, de pe raza judetului Constanta, mai multe tinere, printre care si minore, pe care le-au determinat sa practice prostitutia, in diverse locatii.Joi, procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat 44 de perchezitii domiciliare, pe raza judetului Constanta, ocazie cu care au fost gasite si ridicate sume de bani, 30 de telefoane mobile si inscrisuri cu valoare probatorie. De asemenea, la o locatie au fost identificate doua generatoare de curent si bunuri susceptibile a proveni din comiterea de furturi de pe raza orasului Ovidiu.Totodata, in locatii au fost gasite si sase tinere, despre care existau indicii ca ar fi fost exploatate sexual.Vineri, inculpatii vor fi prezentati Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale.Actiunea a fost realizata cu sprijinul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.In activitati au fost angrenati si jandarmi de la Gruparea Mobila de Jandarmi "Tomis" Constanta.