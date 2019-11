O romanca era cautata de 7 ani pentru crima. A fost prinsa in Italia

Ziare.

com

Femeia era data in urmarire internationala, fiind clasificata in categoria "most wanted", dupa ce a fost condamnata definitiv, in 2012, de Tribunalul Hunedoara la o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru omor calificat.Astfel, femeia este acuzata ca, in noaptea de 15 spre 16 septembrie 2007, in apropierea unei discoteci din localitatea Tampa, impreuna cu alte doua persoane, a lovit un barbat, provocandu-i leziuni in urma carora acesta a murit.Femeia a fost prinsa si arestata de carabinierii Unitatii de Investigatii din Napoli, dupa ce a fost localizata in localitatea Scafati (in apropiere de Napoli), in urma activitatilor de cooperare internationala si a schimbului de informatii dintre autoritatile judiciare romane si cele italiene.Totodata, a fost initiata procedura de predare a persoanei depistate.Activitatile politistilor de la Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara s-au desfasurat sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.In cauza, s-a beneficiat si de suportul Biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala.