O tanara din Bucuresti a nascut intr-o masina, pe Soseaua Fundeni

"Tura de noapte de sambata a venit cu o mare surpriza pentru colegii nostri de la Sectia 9 - Marius, Loredana si Robert, care au observat, in jurul orei 22:30, pe Soseaua Fundeni, doua autoturisme oprite pe carosabil.Apropiindu-se sa vada despre ce este vorba au constatat ca... o tanara tocmai nascuse un baietel", transmite pe Facebook Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.Politistii de la Sectia 9 au preluat-o pe mama si pe nou=nascut si i-au transportat in regim de urgenta la Spitalul Pantelimon.cu bucurie ca si mamica, si bebelusul, sunt bine!", asa se incheie postarea DGPMB.Un internaut glumeste intr-un comentariu: "Ma mir ca nu le-a dat amenda ca au parcat neregulamentar", in rest insa mesajele sunt de felicitari pentru politisti.