O Tesla de 60.000 de euro cautata in Norvegia a fost descoperita in trafic, la Iasi

Miercuri, in jurul orei 9:00, politistii de frontiera din Iasi auobservat, in oras,un autoturism Tesla condus de un cetatean roman, de 40 de ani, cu numere de inmatriculare norvegiene."In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera au stabilit faptul ca autoturismul figura ca fiindbun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Norvegia, in luna octombrie a anului trecut.Cu privire la cele constatate, barbatul a declarat ca autoturismul apartine unui prieten si nu stia ca acesta ar fi fost cautat de autoritati", transmite Politia de Frontiera intr-un comunicat remis Ziare.com joi dimineata.Masina, a carei valoare este estimata la aproximativ 286.800 de lei (60.000 de euro),a fost indisponibilizata la sediul institutiei, iar politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor detainuire si abuz de incredere.