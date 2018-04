Omul caruia nu-i scapa niciun criminal, despre Bucurestiul insangerat si realitatea care nu e film politist Interviu

Am intrat cu frica in biroul dvs. Vin la omul care are zero criminali neprinsi din multi ani incoace, dintr-o privire va sti de cate ori am parcat neregulamentar si imi va citi pana la ultima intrebare din minte. De cand ii prindeti pe toti?

Intalnirea cu Radu Gavris rezerva doua mari surprize. In locul unui om sever, foarte sobru, rece, la care poate te astepti, te intampina un om foarte cald si prietenos, tot timpul zambitor si relaxat. Iar apoi uimeste modestia acestui om tanar si atat de performant.Ceea ce el nu vrea sa recunoasca e deja la nivel de legenda in Politia Capitalei: cand e foarte greu, cand e foarte delicat, cand arde, uneori la propriu, si presa a luat foc este chemata echipa Gavris, chiar daca nu e vorba despre un omor Asa a ajuns sa ancheteze moartea lui Bogdan Gigina, deci implict pe ministrul in functie, incendiile de la Giulesti si Colectiv , politistul pedofil, cazul Burnei. Si pana acum, niciun anchetat de echipa Gavris nu a fost achitat.Profesionalismul are insa pretul lui. Pentru temeinicia din cazul Gigina a primit pe cap 3 controale, chiar in timp ce tot serviciul gafaia sub presiunea dosarului Colectiv. Pentru ca s-a opus public mutilarii Codului de procedura penala, ministrul Carmen Dan i-a cerut demisia, ceea ce a stranit in Politie un val de revolta comparabil doar cu o scadere de salarii. Cum sa il alungi pe Messi pentru ca refuza sa ii dezumfli mingea?Ziare.com va face cunostinta cu Radu Gavris.Sa nu exageram. Dosare cu autor necunoscut (AN) mai exista din perioada 1994-2011, dar din 2011 pe omoruri nu mai avem. Si se implinesc trei ani de cand nu mai avem nici tentative cu autor necunoscut.Cel mai greu de probat sunt cele stradale. Doi oameni care nu se cunosc se lovesc sau se injunghie dintr-un motiv de multe ori bizar, sa zicem locul de parcare sau o sicanare in trafic si nu ai niciun martor. O crima intamplatoare fara un mobil, fara niciun motiv logic.. Adica suntem undeva la media europeana a omorurilor comise in capitale, chiar putin sub ea.Interesant este ca in anii 90-91 aveam cam 70 de omoruri si 30 de tentative. Cea mai probabila explicatie pentru inversarea cifrelor este imbunatatirea sistemului de acordare a primului ajutor.Da. Lunile de toamna,. Nu avem o explicatie pentru asta, dar statistic cele mai grele cazuri, Passaris, Jean Pierre Francois Sgueglia, Proca Vitalie, atentatele cu grenada de la Jean Monet, au fost in noiembrie. Incercam sa nu ne luam concedii in noiembrie.In orice domeniu poate exista o cifra neagra. Dar ca sa prevenim asta noi verificam toate mortile suspecte, adica aproape toate decesele din Bucuresti in care medicul chemat sa elibereze certificatul constatator al decesului are suspiciuni.Fie ca e vorba de o persoana tanara sau o persoana care are o moarte violenta , de exemplu electrocutie, sinucidere, cadere acccidentala, inec. Suspect poate fi ca e deranj in casa, ca vecinii au auzit zgomote, cadavrul prezinta leziuni care nu se justifica.Dar sunt destul de putine omoruri disimulate, pentru ca in general faptele sunt spontane, iar disimularea presupune premeditarea.Sunt apogeul unor stari conflictuale mai vechi. Am avut recent un schimb de experienta cu colegii din Berlin si am vazut ca si acolo lucrurile stau cam la fel.Am avut o tentativa de omor in care doi vecini s-au injughiat pentru ca unul schimbase de doua ori becul pe platforma comuna si celalalt niciodata.Pe locul al doilea sunt crimele comise pentru furt . Rar avem crime la comanda, precum Proca Vitalie.Ultimul a fost in 2011-2012 Fodor Stefan, zis Zambila, persoana fara adapost care a ucis alte doua persoane tot fara adapost fara un motiv clar. Criminalii in serie sunt cei care comit omoruri fara un motiv, pentru a satisface o placere, in principal sexuala, si nu se pot opri.Da. Dar cand ajung la fapta,Fiind mai putin puternice decat un barbat, atunci cand au aceasta pornire lovesc cu tot ce au, pana cand victima nu mai misca.Am avut o doamna care si-a omorat partenerul de viata: i-a sfaramat capul cu o gantera, l-a injughiat de vreo 30 de ori in piept, l-a taiat pe abdomen, i-a scos toate organele si le-a imprastiat in casa si, ca sa ajungem la mobilul omorului, i-a retezat organele sexuale.Niste discutii de cuplu mai de la marginea societatii. Dar nu vreau sa detaliez pentru ca femeia e in viata, a fost condamnata la peste 20 de ani. Americanii denumesc acest fenomen, provocat de teama ca nu cumva partenerul sa isi revina si sa riposteze. Sub 20 de lovituri de cutit, arma favorita a romanilor, nu am vazut in astfel de situatii.Da. Nu se prea comit fapte cu arme de foc in Romania. Daca apare un omor comis cu arma de foc, probabil ca autorul e strain. Proca - cetatean moldovean, Jan Pierre Francoise - italian rezident in Elvetia, Passaris - grec.Nu exista cazuri rezolvate de Gavris sau doar de "Omoruri", numai in filmele americane doi politisti rezolva totul. Daca nu stii sa colaborezi si daca fiecare nu isi face treaba foarte bine, nu are cum sa mearga.Daca o masina functioneaza bine nu e datorita caroseriei, ambreiajului sau motorului. E vorba de ansamblu. Iar intr-un caz de omor sunt implicate minumum 4 structuri: procurorul criminalist care conduce ancheta , ofiterii de politie judiciara de la Omoruri, criminalistii si medicul legist.Criminalistii sunt politia stiintifica. Ei ridica urmele, prelucreaza probele in laborator. Ofiterii de politie judiciara, in coordonarea procurorului, desfasoara restul activitatilor: investigatii , audieri si coroboreaza datele. Lucram impreuna, mai ales in cercetarea la fata locului.Ei ridica probe, noi trebuie sa ne dam seama si ce s-a intamplat, ce a facut autorul, ce anume cautam. Ce a disparut din casa, cu ce a lovit...Dar pe langa cele 4 componente minime poti avea nevoie de pirotehnisti, de analiza informatiilor, de caini de urma.Pana la decizia CCR am avut spijin tehnic de la SRI. De atunci nu mai avem.Fara limba de lemn, este esential ca toate componentele implicate intr-o ancheta sa comunice intre ele. Degeaba colegul meu de politie judiciara afla ca un om si-a auzit vecinul amenintand ca isi va injughia sotia, daca nu le comunica informatia celor de la fata locului care sa caute cutitul, care la randul lor sa le comunice celor care fac investigatii in spatiile adiacente unde putea fi aruncat cutitul.Echipa exista si inainte. Dar in ultimul timp poate ca performantele s-au marit. Sa stiti insa ca mai peste tot in Europa procentajul de indentificare este intre 80% si 90%.Cand ai o crima cu autor cunoscut care recunoaste, mai ai si doi martori, nu trebuie sa fii un mare politist ca sa rezolvi cazul. Greu e un dosar AN. Cam 30% sunt in aceasta categorie.In 24 de ani s-au adunat 90 de dosare cu autor necunoscut, nu sunt multe. Inca lucram la ele si am avut si rezultate. Dar sunt greu de instrumentat dupa atatia ani. Sunt lucruri pe care daca le-am face cu tehnologia, dotarile si "mintea" de acum, dosarele ar avea sanse mai mari.Una e sa faci ceva de la zero, alta e sa repari ceva. Am avut dosare din '97-'98 solutionate, cu autori condamnati.Cei cu experienta le cam stim pe toate. Si eu insist ca noii veniti sa citeasca dosarele AN.Da, dar cu rezultatele de pe vremea aceea, cand ramaneau o multime de criminali neindentificati. Dar nici nu e nevoie sa mergem atat de departe. In 93-94, din probele de sange nu faceai ADN, faceai serologie. Afli ca autorul are grupa B3 la fel mostra de sange si ca jumatate din cartier. Cu negru de fum se relevau 20-30 de amprente. Acum se pot ridica sute, poate chiar spre mie.Da. AFIS. Si exista si pe ADN.Daca este ridicat corect, de unde trebuie, transportat corect, prelucrat corect fara risc de contaminare. Daca se indeplinesc conditiile, este o proba esentiala, ca ADN-ul ridicat de pe arma in cazul Proca Vitalie.Dar niciodata nu ai o singura proba, ci un ansamblu care se explica reciproc si trebuie sa se potriveasca.. De la fata locului ai un ansamblu de probe care iti da un scenariu. Un scaun rasturnat, pozitia victimei, leziunile. Constuiesti un film pe baza mai multor elemente.Am avut autori care nu au recunoscut absolut nimic, dar cand ai toate aceste elemente, dintre care unele devin probe stiintifice, e greu de gasit alta explicatie.V-ati uitat la multe filme (rade- n.red). Difera foarte mult, de la gradul de intelect si educatie. Sunt oameni care nici nu se pot exprima coerent.Sunt elemente importante mimica si gestica. La fel minciunile pe care le spun.Il intrebam de mai multe ori si de obicei se incurca in propriile minciuni. Am avut recent doi tineri care nu au putut sa se potriveasca intre ei intr-o povestire care acoperea 10 minute din viata lor.Am multi colegi care se si amuza deja de incercarile de a gasi o explicatie oricat de ilogica. De curand am avut un barbat care a venit cu vreo 7 versiuni. Dar ce spunea nu se potrivea cu ce gasisem noi in casa. Era un omor comis undeva in sectorul 5 si tot schimba autorii. Mai avea putini si acuza toata strada. Pana la urma a recunoscut fapta.Nu ai voie sa fii incrancenat. Trebuie sa dialoghezi cu ei.Cand ai in fata o femeie care a fost batuta 20 de ani si la ultima bataie a luat cutitul si l-a infipt in barbat, ce sa simti?Nu neaparat. Poate fi si o legitima aparare.Socat, nu. Dar foarte grele ca impact emotional au fost cele doua mari incendii de la maternitatea Giulesti si Colectiv. Au fost cazuri provocate deVictimele le cunoastem, copii si tineri nevinovati. Dar ma uitam si la cei responsabili, de fapt niste oameni carora li se intamplase nenorocirea celor doua principii.Fiind infractiuni foarte grave, noi am fost delegati.Nu vreau sa ma laud eu. E chemata echipa de la omoruri care e minunata. Da, suntem chemati la multe cazuri grave.21 de ofiteri care lucreaza pe omoruri si alti 21 care se ocupa de mortile suspecte, care sunt cu sutele. Acum avem in lucru cam 1700 de morti suspecte. Cu tot cu mine si o secretara, suntem 44.In 2012 a mai fost o agresiune in lift asupra unor copii, dar atunci nu am primit nicio informatie privind identitatea lui, nu exista nicio baza de date. Dar nu as vrea sa discut prea multe despre un caz care e in lucru inca.Noi am luat cazul sambata dimineata si duminica dupa-amiaza stiam cine e autorul.Cand eram tanar ma uitam. Acum nu prea ma uit si in niciun caz pentru intriga politista.Nu e asta. Dar la noi cercetarea la fata locului dureaza 5-6 zile, in filme dureaza 2 minute. Vine cel de la "Homicide", ceea ce noi traducem criminalist, dar e de fapt politist de la Omoruri, scoate din buzunar manusa obligatoriu albastra, care nu e sterila, nici macar nu o baga pe mana si apuca cu ea nu stiu ce obiect pe care stie el ca e urma autorului.As vrea sa-l cunosc si eu!Pentru fiecare proba, pentru fiecare fir de par, se foloseste o manusa sterila noua, pe care sigur ca nu o scoti din buzunar unde ai celule epiteliale cu care ai contaminat-o. Se consuma multe materiale si mult timp.Au fost cazuri in care autorul a fost prins, retinut si arestat, iar cercetarea la fata locului nu era gata.Nu intelegi, incerci scenarii, dar nu le leaga.Prin 2003, un pastor american a fost omorat de trei tineri dintre care unul a incercat sa-i injecteze in vena aer ca sa-i provoace un atac de cord, ca asa vazuse el intr-un film.Noi am gasit un om omorat cu bata, Dumnezeu sa-l ierte!, si o seringa cu ac indoit, cu urme de sange pe el. Ne-am gandit la orice altceva decat aerul pe care a vrut sa i-l bage in vena dupa ce l-au lovit cu bata. Total ilogic. Daca i-ai dat cu bata in cap ce sa maschezi cu aerul? Am pierdut timpul.Sau Proca Vitalie care a confundat victima. A omorat intai un cetatean care parca masina si pe care il confundase cu tinta lui reala, Puiu Mironescu. Mult timp n-am inteles de ce a fost impuscat omul acela. Din greseala!Da si de aceea e bine sa fii temperat. In 2003-2004, intr-un parc a fost impuscat un om, politistii vad un individ care o ia la fuga, se iau dupa el convinsi ca e autorul. De fapt, omul isi facuse nevoile intr-un tufis si a fugit de frica sa nu fie amendat pentru asta. Omul ne-a explicat, ne-a condus si la locul comiterii contraventiei. Dosarul acesta a ramas insa cu autor necunoscut.Eu m-am inselat de multe ori. Dar vedeti, ideea e ca. Suntem multi. Prin rotatie ne inselam, important e ca in final sa tragem impreuna o concluzie corecta. Discutam liber in sala de sedinte. Iar in cazurile mari, grele, lucram tot serviciul.Un barbat trimis in judecata pentru doua fapte a fost achitat pentru una si condamnat pentru cealalta la 30 de ani de inchisoare . Atat.Despre cele nesolutionate nu vreau sa vorbesc prea mult pentru ca sunt dosare deschise inca. Sunt cateva cu care nu sunt impacat. Dar din fericire am reusit sa rezolvam vreo 7-8 AN-uri vechi, adica din 97-98. Nu spunem ca sa pacalim statistica ca un caz din 2016 rezolvat in 2017 e caz vechi.Unul dintre primele cazuri mari la care am lucrat au fost atentatele cu grenada ale lui Dragos Ciupercescu. A fost un caz de terorism inainte de a exista DIICOT . Ne-a luat din noiembrie pana in martie, destul de mult. Nu prea aveam mijloace stiintifice, suspectii erau foarte multi. De-abia cand a facut prima greseala...Nu v-o pot spune (rade - n.red.). Sunt chestiuni tehnice.Da.Ba da. Va dau un exemplu real, o tentativa. Un cetatean se duce la o petrecere unde bea, pleaca de acolo, nu mai stie unde, mai bea, se cearta cu nu stie cine, este injughiat si se trezeste dupa operatie, la spital, unde fusese lasat de nu se stie cine. Nu-si aminteste nimic, nu ai martori, nu ai nimic.Sau o crima pe o strada fara camere, fara martori, intre doi straini. Din fericire nu am mai avut asa ceva din 2011.Am fost primii intrati acolo dupa pompieri . Greu. Multi decedati, multa lume socata. Am intrat intr-o camera neagra imensa, in care nu exista lumina, scosesera cadavrele. A fost greu. I-am chemat pe toti de acasa.Stiu ca au fost, inteleg ca inca sunt. Daca mergi cu idee preconceputa risti sa gresesti. La fata locului nu intelegeai nimic. Dar fusesera camere montate de trupa ca sa-si filmeze concertul, au fost inregistrari cu telefoanele mobile, cu tabletele si de-abia ele ne-au lamurit cum s-au propagat flacarile, ce s-a intamplat. DarNu in mod direct. Sigur ca sunt momente in care te mai gandesti... Dar intrebati-ma daca mi-a fost vreodata frica.Acum vreo 4 ani, pe langa Gara de Nord, gazda trage cu pusca de vanatoare in chirias, il raneste. Intram in casa, agresorul era cumplit de beat, nu l-am putut trezi vreo doua ore. In casa era intuneric, curentul fusese taiat pentru neplata facturii.Stateam sprijinit cu mana de o comoda si deodata pe comoda, in bezna, s-a deschis un ochi. M-am speriat ingrozitor. Am sarit peste pat. Acum radem, dar si cand imi aduc aminte imi bate inima mai repede.Nu. Omul crestea iepuri belgieni. Era un iepure imens, negru, care a deschis un ochi.Mie imi place meseria mea. Vin cu placere la munca. Daca n-as fi fost politist? Poate arheolog. Dar nu imi place sa sap (rade - n.red).