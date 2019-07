8 politisti anchetati in cazul Caracal. Agentul care a preluat apelul de la 112 a fost deferit Parchetului

Ziare.

Totodata, Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a fost sesizat pentru a analiza si a dispune masurile ce se impun in cazul agentului din cadrul IPJ Olt care a preluat apelul de la 112 facut de Alexandra, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Interne transmis"In urma verificarii tuturor aspectelor referitoare la modul de interventie a politistilor de la sesizarea privind disparitia unei minore in data de 24.07.2019, pana la prima perchezitie la domiciliul suspectului din data de 26.07.2019, Corpul de control al ministrului a propus, in conformitate cu art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare,, in raport cu atributiile functionale prevazute in fisa postului, a actelor normative incidente in materie, a instructiunilor si dispozitiilor in vigoare.In acelasi timp, a fost informat Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru a analiza si dispune cu privire la situatia de fapt retinuta in sarcina agentului din cadrul IPJ Olt care a preluat apelul de la 112", se arata in comunicatul citat.Surse apropiate anchetei cazului din crimelor din Caracal au precizat, pentru Mediafax, ca in raportul Ministerului de Interne se arata ca agentul de politie cu care Alexandra a discutat atunci cand a sunat la 112 ar fi dat dovada de o "atitudine refractara" fata de tanara.In acelasi raport se mai arata ca politistul nici nu s-a implicat si nu i-a pus Alexandrei mai multe intrebari pentru a fi identificat mai usor locul in care aceasta este sechestrata.Mai mult, agentul nu a consiliat tanara si nici nu i-a oferit sfaturi privind comportamentul pe care trebuie sa-l aiba in situatia in care se afla, pana la sosirea echipajelor de politie, arata aceleasi surse.Ministerul de Interne mai precizeaza in comunicat ca a inaintat Guvernului si Presedintiei un raport despre actiunile desfasurate in cazul Caracal, iar dupa ce va fi analizat in CSAT va fi facut public.Amintim ca, miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni Ulterior, procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca Georghe pentru omor calificat , iar anchetatorii au confirmat ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a fost prinsa de Dinca sunand la 112."S-a decis extinderea actiunii penale si sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, constand in aceea ca, la data de 25 iulie 2019, in jurul orelor 12:00, Gheorghe Dinca a ucis-o pe minora in varsta de 15 ani, pe care anterior o rapise, o sechestrase la domiciliul sau si o violase.In cauza exista elemente constitutive ale traficului de minori: recrutarea, transportarea si adapostirea minorului, profitand de vulnerabilitatea minorului, in scopul exploatarii sale sexuale", a declarat Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, duminica seara.Hosu a precizat ca au fost identificate mai multe oase si dinti umani intr-un butoi metalic, la domiciliul lui Dinca.Luni dimineata, seful STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia in urma cazului de la Caracal , dar nu isi asuma nicio "umbra de vinovatie".