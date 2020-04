OUG: Politistii pot fi detasati sau delegati in functii fara acordul lor, procedurile de sanctionare si destituire au fost simplificate

Principalele modificari

Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a anuntat ca va sesiza Avocatul Poporului in acest caz.Este vorba de OUG 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020.Este un act normativ care a fost anuntat inca de saptamana trecuta si care viza, in esenta, intre altele, intreruperea concediilor de odihna pentru asigurarea continuitatii programului de lucru si suspendarea prevederilor legate de pensionare anticipata.," este unul din articolele OUG. Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a facut o sinteza a principalelor modificari.- Politistul va putea fi delegat pe orice alta functie chiar daca aceasta nu este corespunzatoare postului ocupat, fara acordul sau;- Politistul va putea fi detasat pentru un interval de 12 luni, fara acordul sau;- Politistul va fi obligat sa intre in concediu de odihna, daca seful sau apreciaza astfel;- Politistul va putea fi sanctionat fara sa mai fie consultat Consiliul de disciplina;- Politistii fata de care s-a dispus cercetarea disciplinara vor fi cercetati in termen maxim de 5 zile si se stabileste maxim 1 zi pentru ca politistul sa isi poata formula apararea;- Inspectorul sef va putea dispune destituirea din politie a oricarui politist, fara consultarea Consiliului de Disciplina;- Se dubleaza termenul de prescriptie a raspunderii disciplinare de la 1 an la 2 ani, in conditiile in care in Codul Muncii termenul de prescriptie este de 6 luni;- Politistul va putea fi cercetat disciplinar si sanctionat chiar si in situatia in care nu isi va putea exercita dreptul la aparare, de exemplu, pe durata concediului medical;- Dispozitia de sanctionare va produce efecte de la emiterea ei, chiar daca aceasta a fost contestata.Potrivit Europol, prin aceasta OUG s-ar fi dat liber la cercetari disciplinare abuzive si la intimidari, "."Ei spun ca ordonanta a fost adoptata fara a parcurge toti pasii privind avizarea de catre toate autoritatile interesate in aplicarea acesteia respectiv, Consiliul Economic si Social si Consiliul Legislativ."Avand in vedere ca actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, vom sesiza de indata Avocatul Poporului cu privire la nelegalitatea acestui act, cat si pentru lipsa de proportionalitate a masurilor dispuse," anunta Europol.Guvernul motiveaza adoptarea acestei OUG avand in vedere instituirea starii de urgenta, tinand cont de necesitatea intensificarii eforturilor in vederea executarii misiunilor pe domeniul ordine si siguranta publica/situatii de urgenta, precum si a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situatiei de criza pe fondul raspandirii epidemiei COVID-19.Actualul cadru normativ care reglementeaza regimul disciplinar al personalului militar si politistilor "."Astfel, toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de interventie a structurilor implicate in asigurarea ordinii si sigurantei publice/situatiilor de urgenta, vazand faptul ca situatiile descrise reclama responsabilitati institutionale, care nu pot fi amanate, pentru adaptarea la cerintele operative.," se arata in expunerea de motive a OUG nr. 36/2020.