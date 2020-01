Parintii celor 4 copii arsi de vii la Timisoara, cercetati pentru ucidere din culpa

Ziare.

Cel de-al cincilea copil al familiei va fi luat sub ocrotire de Directia pentru Protectia Copilului."Ancheta este in faza incipienta. Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si distrugere. S-a constituit echipa de cercetare la fata locului, iar impreuna cu pompierii se vor analiza toate imprejurarile care au dus la producerea tragediei", transmit reprezentantii Politiei Timis. Copiii, de 4 luni, de 1 an, 3 ani si 6 ani, au fost gasiti carbonizati de catre pompierii veniti sa stinga focul . Acestia au fost lasati singuri acasa, in grija fratelui mai mare, de 14 ani, singurul care a reusit sa se salveze si care este acum in spital intoxicat cu fum.Cei mici dormeau cand o parte din acoperis s-a prabusit peste ei.Mama si tatal copiilor au ajuns acasa la scurt timp dupa ce flacarile au cuprins locuinta aflata pe strada Memorandului din Timisoara. Tatal consumase alcool, iar vecinii povestesc ca cei doi isi neglijau copiii.Directia pentru Protectia Copilului Timis a fost sesizata si il va lua sub ocrotire pe baiatul supravietuitor.