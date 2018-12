Parlamentul a votat puteri sporite pentru politisti. Ce se intampla daca nu te opresti la mesajul "Politia, stai! Nu te apropia!"

Ce prevede legea

Ziare.

com

"Dupa aproximativ un an de consultari si demersuri institutionale sustinute, legea privind intarirea autoritatii politistilor a fost votata in Camera Deputatilor - camera decizionala. Si nu oricum, ci cu o majoritate impresionanta (o singura abtinere), fapt ce demonstreaza ca exista capacitatea de mobilizare atunci cand vorbim despre proiecte importante pentru oameni si pentru siguranta lor! Chiar daca, pentru unii, termenul poate parea destul de lung, cunoscatorii stiu ca aceasta perioada de timp a fost absolut necesara.Actele normative redactate 'pe genunchi' au facut destul de mult rau societatii noastre si nu as fi girat niciodata un demers de acest gen. Legea despre care vorbim este concretizarea vointei politistilor, dar, in acelasi timp, consider ca este si o modalitate foarte transparenta prin care cetatenii pot cunoaste procedurile fortelor de ordine si modul de actiune al acestora", a scris ministrul de Interne, Carmen Dan, pe Facebook.Proiectul de lege instituie reguli clare si transparente referitoare la procedurile de legitimare, de control corporal, al bagajelor sau al vehiculului. Totodata, sunt clarificate conditiile in care o persoana poate fi condusa la sediul politiei si situatiile in care politistul poate utiliza forta, respectiv sunt introduse garantii suplimentare pentru respectarea drepturilor cetateanului.Proiectul propus de MAI si adoptat prin vot nu vizeaza domeniul adunarilor publice (mitinguri, activitati de protest etc.) si, pentru o perioada de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, Ministerul Afacerilor Interne, Politia Romana si Politia de Frontiera Romana vor informa populatia cu privire la drepturile si obligatiile persoanelor, respectiv drepturile si obligatiile organelor de aplicare a legii."Legea devine astfel mai predictibila, fiind mai clar pentru cetateni cum se desfasoara interactiunea cu politistul, ce drepturi si obligatii revin fiecaruia. Este inasprit cadrul juridic pentru o serie de fapte antisociale, precum refuzul persoanei de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale sau organizarea de petreceri private in spatiul public, in proximitatea imobilelor cu destinatia de locuinte", informeaza MAI.Cele mai importante interventii normative adoptate sunt:- Politistul are dreptul sa solicite persoanei care face obiectul legitimarii sa tina mainile la vedere si, dupa caz, sa renunte temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat;- Politistul are dreptul sa conduca o persoana la sediul politiei, atunci cand: nu s-a putut stabili (pe loc) identitatea acesteia, ori exista motive verosimile pentru a banui ca identitatea declarata nu este reala sau documentele prezentate nu sunt veridice; din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstantelor, ori bunurilor aflate asupra sa, creeaza motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala; prin actiunile sale pericliteaza viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publica; luarea unor masuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publica;- Persoana este condusa la cea mai apropiata unitate de politie la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale;- Verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei se realizeaza de indata, fara a depasi 8 ore de la momentul initierii deplasarii;- In situatia in care identitatea persoanei nu a putut fi stabilita, din motive obiective, termenul de 8 ore se poate prelungi cu perioada necesara stabilirii identitatii, verificarii situatiei de fapt si, dupa caz, luarii masurilor legale, fara a depasi 12 ore de la momentul initierii deplasarii; textul legii in vigoare face referire la un termen de 24 de ore, in care nu intra si perioada necesara deplasarii la sediul politiei;"Ca element de absoluta noutate, se introduc garantii pentru persoana condusa la sediul politiei, aceasta avand urmatoarele drepturi: de a fi informata cu privire la motivele conducerii la sediul politiei, inainte de initierea masurii; de a fi informata cu privire la drepturile ce-i revin; de a contesta masura dispusa; de a fi asistata de un avocat si de a comunica direct cu acesta; de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane pe care o indica; de a fi asistata de un medic; de a-i fi informati parintii, tutorele sau reprezentantul legal, daca este vorba de un minor; de a primi o copie a procesului-verbal intocmit cu aceasta ocazie", mai arata MAI.De asemenea, proiectul prevede ca politistul are dreptul de a patrunde, in orice mod, intr-o locuinta sau in orice spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, fara consimtamantul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru a salva viata sau integritatea corporala a unei persoane, daca exista indicii ca in acel spatiu este o persoana aflata in pericol."Prin proiectul de lege se introduce prezumtia savarsirii unei actiuni violente impotriva politistului, daca persoana care a fost avertizata prin mesajul Politia, stai! - Nu te apropia!, continua sa se apropie de politist. Actiunea persoanei va da dreptul politistului de a interveni, utilizand forta, proportional si strict cat este necesar pentru a inlatura pericolul si pentru a lua masurile legale necesare", mai spune sursa citata.