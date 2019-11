Patronul restaurantului unde au murit 3 angajate nu a fost gasit pentru a fi dus la inchisoare

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au primit marti, in jurul orei 19, mandatul de executare a pedepsei pe numele lui George Karam, iar apoi s-au prezentat la domiciul sau.Oamenii legii nu l-au gasit acasa pe barbat, l-au sunat pe telefoanele sale, iar acestea erau inchise. Din acest motiv, George Karam a fost dat in urmarire de catre politistii constanteni.El a fost condamnat marti, de Curtea de Apel Constanta, la opt ani, o luna si zece zile de inchisoare pentru comiterea mai multor infractiuni, dupa ce in aprilie 2014, in localul sau, trei tinere au murit in urma unui incendiu.Instanta a mai decis ca George Karam sa achite, impreuna cu alti condamnati din dosar, peste 850.000 de euro, reprezentand daune morale catre partile civile din dosar.In 5 aprilie 2014, un puternic incendiu a izbucnit la Restaurantul Beirut din Constanta, iar in uma acestuia trei tinere au murit, iar alte doua persoane au fost ranite, focul fiind stins de pompieri dupa mai bine de cinci ore.