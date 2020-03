Patronul unei cafenele din Bucuresti a fost amendat cu 70.000 de lei pentru ca nu si-a inchis localul

LIVE

Ziare.

com

"Pe langa sanctionarea patronului de cafenea din Sectorul 3, inspectorii DGPLCMB au mai depistat alti doi agenti economici care ignorau prevederile Ordonantei Militare. Acestia, insa, s-au conformat somatiei inspectorilor Politiei Locale a Municipiului Bucuresti si si-au suspendat de indata activitatea.In total, pana in prezent, 230 de locatii de alimentatie publica au fost controlate de politistii locali - ai Directiilor Control si Centrul Istoric din cadrul DGPLCMB - care au verificat modul in care sunt respectate masurile adoptate in regim de urgenta pentru prevenirea raspandirii COVID-19", informeaza Politia Locala Bucuresti, prin intermediul unei postari pe Facebook.Politistii locali verifica, incepand de joi, daca restaurantele, cafenelele sau alte localuri publice isi continua programul de lucru.Actiunile de control au loc in contextul Ordonantei Militare numarul 1, care prevede suspendarea activitatii de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice organizate de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei.