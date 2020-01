Patru barbati care se dadeau drept politisti si jefuiau straini au fost prinsi in flagrant, in Bucuresti

Ziare.

Barbatii au mai comis astfel de fapte, existand inca 4 dosare penale care vizeaza faptele comise de ei."In data de 19 ianuarie 2020, politisti ai Serviciului Investigatii Criminale din Politia Sectorului 1 au prins in flagrant 4 barbati, care prin uzurparea de calitati oficiale au determinat un barbat, cetatean italian, sa le inmaneze documentele si banii pe care ii avea asupra sa, moment in care ar fi incercat sa sustraga parte din suma detinuta.Au fost imobilizati si condusi la subunitatea de politie pentru audieri", anunta Politia Capitalei.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat ca cei 4 barbati, intre 36 si 57 de ani, care se dadeau drept politisti, in perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2020, ar fi inselat si alte persoane, cetateni italieni, israelieni si respectiv greci, la acest moment cercetarile derulandu-se in cadrul a 4 dosare penale.Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale al Sectorului 1 cu cei 4 barbati in stare de retinere, pentru inselaciune si uzurpare de calitati oficiale, urmand sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 cu propunere de arestare preventiva.