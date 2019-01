Patru romani au taiat un porc in curtea casei din Italia si ar putea ajunge la inchisoare

Ziare.

com

Legislatia din Italia prevede insa respectarea unor norme stricte in asemenea cazuri, relateaza cotidianulAutoritatile italiene au fost alertate de vecinii romanilor, care au auzit zgomotele puternice facute de animal in momentul sacrificarii. Incidentul a avut loc in zona Lavinio din orasul Anzio, situat in apropiere de Roma.Cei patru romani, cu varste cuprinse intre 35 si 40 de ani, sunt acuzati ca nu au respectat normele de igiena si siguranta. Animalul a fost ucis in mod abuziv, fara a fi initial asomat, operatiune care ar fi impiedicat suferinta porcului.Pe langa cei patru romani este cercetat si un cetatean italian.Romanii risca o pedeapsa intre sase luni si un an de inchisoare si o amenda de pana la 150.000 de euro.Cei doi politisti care s-au prezentat la fata locului au alertat Autoritatea Locala Sanitara, care a confirmat ca animalul a fost ucis fara a fi respectate legile sanitare si cele privind protectia animalelor.Autoritatile au descoperit ulterior ca porcul a fost cumparat de la o ferma autorizata si cerceteaza acum modul in care acesta a fost cumparat si transportat.