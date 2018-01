Pedofilul-politist a scos mizeria de sub pres. Ce facem cu ea?

Ziare.

Caci nu este o nimica toata sa afli cum autoritatile noastre cele competente recunosc existenta a cel putin alte 15 cazuri asemanatoare de agresiune sexuala din trecut, neelucidate pana astazi poate din lipsa de probe, din neputinta, de oboseala, plictiseala, lehamite sau alte stari de spirit ale politistului aflat mereu la datorie.Dupa cum informeaza presa, se reiau dosare deja clasate, se scot de la naftalina cazuri vechi, se refriseaza cercetari abandonate si aflam ca pedofilul Eugen Stan ar putea fi cheia potrivita ca sa descoperim tot ce a stat acoperit sub presul Politiei timp de aproape un deceniu.Zic ca a stat acoperit, pentru ca n-am auzit despre cele 15 cazuri asemanatoare sa fi fost communicat ceva in presa, macar sa fi ingrijorat pe cineva ideea ca tot atatia copii sunt poate si azi traumatizati, tot atatia parinti raniti in sufletul lor, tot atatea familii afectate.Dar apare ceva care ma ingrozeste si mai rau. Daca se costata ca, din cazurile musamalizate in trecut, un numar de 15 violuri sunt asemanatoare si deci ar putea avea acelasi autor Eugen Stan, cate alte violuri neasemanatoare, si deci savarsite de alti autori, au fost musamalizate si clasate?Aud? Caci, daca extrapolam, gandind la celelalte dosare, fara similitudini cu pedofilul-politist Stan, ma ingrozesc gandind la sute de dosare, poate mii, poate chiar mai multe, toate clasate din dispozitia cuiva care nu cred ca avea competenta sa claseze asa ceva.Chiar as pune doamnei ministru aceasta intrebare simpla: avea cineva din Politie competenta sa aprobe clasarea unui dosar de pedofilie sau de viol? Iar daca nu avea competenta, atunci cine a facut-o cu de la sine putere? Cine si in folosul cui?Nu-mi aduc aminte ca, un ultimul deceniu, sa fi aparut zeci de portrete robot, apeluri la populatie, alte actiuni ale autoritatilor, pentru prinderea pedofililor si a violatorilor.In opinia mea, asta sugereaza ca respectivele dosare n-au fost pur si simplu abandonate, ci mai curand musamalizate, nu stiu de ce.Cum a fost posibil ca asemenea cazuri sa fie clasate, iar seful celui care claseaza sa nu stie nimic, comandantul sefului sa inchida ochii, seful comandantului sefului sa nu observe, iar, pana la urma, insasi doamna ministru, intrata in al doilea an de mandat, sa nu simta ce fapte reprobabile se petrec in ograda dumneaei.Sa ma iertati daca apelez poate prea des la intelepciunea inaintasilor nostri, dar ei spuneau fara sa ezite ca pestele numai de la cap se altereaza.M-a impresionat pozitia unui profesionist intr-ale Politiei, astazi pensionar, generalul (r) Ion Marin, fost sef al Politiei Buzau. Iata ce posteaza dumnealui in legatura cu acest caz, adresandu-se doamnei ministru Carmen Dan:Gasesc pline de intelepciune spusele fostului sef al politiei buzoiene. Se pare ca nu numai in MAI metodele de evaluare sunt ramase de pe timpul colectivizarii.Altfel, nu era evaluat si nu promova de-a lungul atator ani pedofilul Eugen Stan, apreciat in Politie cu calificativele "bine" si "foarte bine".Iar imixtiunea politicului in problemele profesionale ale specialistilor ma sperie. Retin o postare a cunoscutului politist Marian Godina . Politistul iese in apararea sefului de la "Omoruri", Radu Gavris, aparandu-l in fata dnei ministru, care il demite: tocmai el a coordonat echipa care l-a prins pe Eugen Stan.Suntem ca la nebuni? Deloc. Este cu ochi si cu sprancene ca dna ministru ii plateste o polita lui Gavris, dupa ce acesta, cu nu mult timp in urma, se arata ingrozit de modificarile pe care PSD+ALDE voiau sa le aplice Codurilor Penale. Facea observatia ca o asemenea lege permite crearea situatiei ca victima unui pedofil sa fie pusa fata in fata cu agresorul.Citind referirea la promovarile pe criterii clientelare in detrimentul profesionistilor, ma gandesc chiar la dna ministru Dan.Nu sunt primul care ma intreb: n-a gasit Liviu Dragnea in intregul PSD un profesionist cu expertiza in domeniul afacerilor interne, o personalitate cu prestigiu si cu alta incarcatura profesionala decat cea de secretara la o scoala, ca sa-l fi propus pe el in Guvern si nu pe dna Carmen Dan?Indiferent cum s-ar termina acest episod, opinia mea - si nu numai a mea, observ ca intreaga presa vuieste - este ca gunoiul inca mai ramane sub pres, atat vreme cat dl Tudose nu primeste dezlegare de la jupanul cel mare sa aplice o masura radicala.In fiecare zi, apar noi evenimente, care dovedesc ca sub presul Ministerului Afacerilor Interne se strange tot mai mult gunoi si ca miroase. Mirosul n-a umplut numai ministerul, a umplut intregul cartier, a inceput sa cuprinda orasul, iar daca premierul nu reuseste sa apuce presul de la cap ca sa-l scuture cum trebuie, ar fi inevitabil sa puta in toata tara.