Perchezitii in dosarul de ucidere din culpa deschis in cazul copilului care a murit dupa o anestezie la stomatolog

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, descinderile ofiterilor de la Serviciul de Investigatii Criminale au avut loc in municipiile Pitesti si Curtea de Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti."Perchezitiile au fost efectuate la sediile a doua societati comerciale, precum si la domiciliul medicului care a realizat activitatea de analgosedare a persoanei vatamate. Cu ocazia perchezitiilor desfasurate, politistii au identificat si ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, documente si inscrisuri cu valoare probatorie, precum si un aparat folosit pe parcursul procedurii medicale", se precizeaza in comunicat.Politistii au schimbat incadrarea juridica in acest dosar, din vatamare corporala din culpa in ucidere din culpa, pe data de 12 februarie, dupa moartea copilului de patru ani care intrase in coma in urma unei anestezii efectuate la o clinica stomatologica.IPJ Arges anunta atunci ca au fost luate masuri pentru conservarea tuturor mijloacelor de proba si anchetatorii asteapta concluziile de natura tehnica, in urma verificarilor efectuate de Directia de Sanatate Publica Arges.Politistii s-au autosesizat in acest caz pe 10 februarie, dupa ce pacientul a ajuns in coma la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Pediatrie din Pitesti, de unde a fost transferat ulterior la o clinica din Bucuresti.