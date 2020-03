Perchezitii la afaceristul Remus Radoi, zis Codita, cel care i-a trimis pe piste gresite pe politisti in cazul Caracal

Ziare.

Este vorba de barbatul la care au apelat initial anchetatorii, dar i-a trimis pe piste gresite, la rivalii din clanul interlop Oaca.Remis Radoi este cunoscut cu legaturi in presa si politica, considerat omul fratilor Dan si Cornel Ciocan. El controleaza doua firme de paza, Safety Security si Spartan Paza si Protectie, prin interpusi, intrucat a fost condamnat cu suspendare si are interzis dreptul de a detine firme de paza.Condamnarea a venit dupa ce, in 2009, s-a incaierat cu rivalii sai din clanul Vaca.Procurorii il suspecteaza acum ca foloseste munca la negru, potrivit Adevarul. "Astazi, 12 martie 2020, incepand cu ora 08:00, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Olt efectueaza 5 perchezitii, pe raza municipiului Caracal, in judetul Olt, la sediile a doua societati comerciale, precum si la domiciliile unor persoane fizice, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii efectuarii verificarilor in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, fapta prevazuta si pedepsita de prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii.Din cercetari a reiesit faptul ca cele doua societati comerciale, desi aveau incheiate contracte de prestari servicii de paza si protectie cu numeroase societati comerciale cu capital de stat si privat, ar fi folosit la munca mai multe persoane fizice, fara sa aiba incheiate cu acestea contracte individuale de munca. Pentru ascunderea situatiei de fapt si evitarea raspunderii penale sau contraventionale, dupa caz, reprezentantii firmelor de paza ar fi refuzat in mod nejustificat si repetat sa prezinte organelor abilitate documentele contabile solicitate", a informat IPJ Olt, potriviut sursei citate.Cu ocazia perchezitiilor se urmareste ridicarea de documente financiar-contabile, in vederea probarii activitatii infractionale.In baza mandatelor de aducere, trei persoane urmeaza a fi audiate pentru dispunerea masurilor legale ce se impun.