Perchezitii la ISU Galati si primarii din judet: Vizeaza contractele pentru alarmele testate in fiecare luna

Ziare.

com

Descinderi au avut loc la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, la Consiliul Judetean si la primariile din Liesti, Umbraresti si Cavadinesti. La ISU perchezitiile au fost realizate de procurorii militari veniti de la Iasi, fiind vorba despre o structura din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, in timp ce la Consiliul Judetean si la cele trei primarii au descins politisti din cadrul DGA.Ancheta ar viza modul in care in care au fost atribuite contractele de mentenanta pentru sistemele de alarmare de pe cladirile din Galati si din judet.Reprezentantii primariilor au fost intrebati daca li s-a cerut de catre Consiliul Judetului Galati sa incheie preferential contracte cu o anumita firma pentru mentenanta sistemelor de alarmare."Ieri am avut o surpriza, mai putin placuta la prima vedere. Au venit cei de la anticoruptie . Ne-au intrebat in legatura cu sirenele de alarmare de pe raza localitatii. Noi avem o singura sirena, ne-au intrebat daca avem contract de mentenanta si daca am fost obligati sau ni s-a adus de la Consiliul Judetean vreo firma sa incheiem contract de mentenanta, dar noi nu avem contract cu o firma de specialitate. Am considerat ca nu ne trebuie. Daca avem o problema o rezolvam cu firma cu care avem contract de mentenanta pentru iluminatul public", a declarat primarul comunei Liesti, Aurel Bot.Conform sursei citate, anchetatorii au ridicat un act si au plecat catre celelalte primarii vizate: Umbraresti si Cavadinesti."Nu a venit niciodata sa ne sugereze vreo firma cu care sa incheiem contract de mentenanta si sunt primar din 2008", a mai declarat primarul comunei Liesti, Aurel Bot.Conform unor surse judiciare, la sediul ISU Galati, anchetatorii au perchezitionat biroul comandantului, colonelul Ion Toma , sigiland apoi un birou folosit de ISU Galati, dar care se afla intr-un spatiu aflat in proprietatea Consiliului Judetean Galati. Colonelul Ion Toma nu ar avea, deocamdata, nicio o calitate in ancheta desfasurata de reprezentantii DGA si procurorii militari.Joi, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie, alaturi de procurori militari din Iasi, au facut perchezitii in judetul Galati, la nivelul Parchetului Militar Iasi fiind inregistrat un dosar penal in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu si infractiuni de fals.Procurorii militari subliniaza ca la acest moment in cauza nu s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de vreo persoana si nu s-a dispus punerea in miscare fata de niciun inculpat. Verificarile continua astfel ca in cauza urmeaza a se efectua alte acte de urmarire penala si administrarea de noi probe pentru a se solutiona cauza respectiva.