Perchezitii la Politia Autostrazi: Agenti acuzati ca luau spagi de pana la 1.000 de lei de la soferi

Ofiterii DGA au facut perchezitii la locuintele a cinci agenti - patru din Ialomita si unul din Constanta - de la Brigada Autostrazi si Misiuni Speciale, existand informatii ca acestia primeau mita de la soferi pe care ii opreau pe autostrada si carora le cereau intre 50 si 1.000 de lei pentru a nu-i amenda.Potrivit DGA, cei cinci agenti sunt acuzati de luare de mita, abuz in serviciu si fals material in inscrisuri sub semnatura privata, iar pe numele acestora au fost emise mandate de aducere si au fost dusi la audieri la Parchetul Tribunalului Ialomita.Politistii sunt acuzati ca in perioada iulie - august 2017 ar fi cerut si primit bani si bunuri de la diversi soferi opriti in trafic , pentru a nu-i sanctiona.Anchetatorii spun ca cei cinci agenti falsificau procesele verbale de constatare a contraventiei, in sensul ca opreau diversi soferi pentru viteza, insa in documente nu aparea o astfel de contraventie, in schimbul banilor dati agentilor soferii scapand de amenzi.