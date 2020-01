Permise retinute in weekend: Un sofer prins cu 246 km/h, altul mergea pe contrasens pe A1

Ziare.

com

"In weekend, politistii care au actionat pentru siguranta circulatiei pe autostrazi au aplicat 320 de sanctiuni contraventionale, iar pentru neregulile constatate au retinut 27 de permise de conducere.Cea mai mare viteza a fost inregistrata la data de 12 ianuarie, la km 21, pe Autostrada A3 Bucuresti - Brasov, pe sensul catre Ploiesti, cand politistii au depistat un barbat circuland cu viteza de 246 km/h, pe un sector de drum unde limita legala de viteza este de 130 km/h", informeaza Biroul de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Barbatul a fost sanctionat contraventional, cu, fiindu-i retinut permisul de conducere, in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 90 de zile.De asemenea, duminica, la ora 14:19, politistii au depistat un barbat de 64 de ani circuland pe Autostrada A1, pe sensul opus de mers.Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 1.160 de lei, fiindu-i retinut permisul de conducere, in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 60 de zile.