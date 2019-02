Peste 27 de tone de peste, confiscate anul trecut in urma actiunilor de combatere a braconajului piscicol

Ziare.

Potrivit unui comunicat al IGPR remis sambata, politistii au efectuat verificari si controale, la nivel national, pe apa si pe uscat, pentru prevenirea si combaterea pescuitului ilegal, a transportului, prelucrarii si comercializarii ilegale a pestelui si produselor din peste.Au fost organizate aproape, dintre care 3.142 au fost efectuate in apele continentale, 55 in cele maritime teritoriale, 1.843 pe linia legalitatii transportului pestelui si a produselor din peste, 1.190 pe linia provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii pestelui si produselor din peste.De asemenea, 423 de controale au fost efectuate in amenajari piscicole si asociatii de profil.Pe parcursul acestor actiuni si controale au fost verificate aproape 4.500 de societati comerciale, piete, targuri, amenajari piscicole si asociatii de profil.In urma activitatilor desfasurate,De asemenea, politistii au aplicat peste 1.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 257.000 de lei si au confiscat peste 27 de tone de peste si 46 de kilograme de icre, fara documente legale de provenienta.Totodata, au fost ridicate in vederea confiscarii aproape 3.000 de unelte de pescuit, 71 de ambarcatiuni, 39 de motoare de ambarcatiuni si 11 autovehicule.