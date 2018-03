Peste 3.600 de candidati se bat pe 770 de posturi scoase la concurs de Politia Romana

Ziare.

Politia Romana a scos la concurs, pentru ocupare din sursa externa si reincadrare, 770 de posturi de ofiteri de politie, agenti de politie si personal contractual, iar sambata va avea loc proba scrisa.Pe cele 587 de posturi de ofiteri si agenti de politie vor candida 3.057 de candidati, ce au trecut de probele eliminatorii specifice fiecarui post.De asemenea, pentru cele 183 de posturi de personal contractual, vor sustine proba scrisa 564 de persoane.Candidatii trebuie sa se prezinte la sediul unitatii teritoriale de politie sau al Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, in functie de anunturile pentru fiecare post, incepand cu ora 9.00, accesul in salile de concurs fiind permis pana la cel mult ora 10.15.Accesul in sala de concurs se face pe baza unui document de identitate valabil, respectiv carte de identitate, permis de conducere sau pasaport.Candidatilor care nu sunt prezenti la ora 10.15 in sala de concurs, nu li se va mai permite accesul si vor fi declarati "Neprezentat", indiferent daca se afla sau nu in incinta institutiei unde se sustine proba.In cadrul probei scrise, candidatii vor avea asupra lor doar documentul de identitate valabil (carte de identitate, permis de conducere sau pasaport) si pix/stilou de culoare albastra (nu vor avea voie cu materiale documentare, dictionare, notite, insemnari si nici cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare).Posturile au fost scoase la concurs inca din luna ianuarie si s-au inscris peste 6.000 de candidati, Multi dintre acestia nu au reusit insa sa treaca de probele specifice pentru fiecare post.